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В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра упали 48 деревьев

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра упали 48 деревьев. Эту информацию сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Ветреная погода обрушилась на донской столицу 16 сентября. В результате в Пролетарском районе упало 13 деревьев, в Ворошиловском – 8, в Октябрьском и Первомайском – по 7. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако крупные ветви деревьев упали на проезжую часть и повредили остановочные пункты.

Спасатели уже приступили к ликвидации последствий штормового ветра. На данный момент удалось убрать 33 упавших дерева.

Стоит отметить, что такая погода может привести к крупным пожарам. За прошедшие сутки в донском регионе произошло 140 пожаров.
Фото: Алексей Логвиненко соцсети
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