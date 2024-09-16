Фото: Алексей Логвиненко соцсети

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра упали 48 деревьев. Эту информацию сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.Ветреная погода обрушилась на донской столицу 16 сентября. В результате в Пролетарском районе упало 13 деревьев, в Ворошиловском – 8, в Октябрьском и Первомайском – по 7. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако крупные ветви деревьев упали на проезжую часть и повредили остановочные пункты.Спасатели уже приступили к ликвидации последствий штормового ветра. На данный момент удалось убрать 33 упавших дерева.Стоит отметить, что такая погода может привести к крупным пожарам. За прошедшие сутки в донском регионе произошло 140 пожаров.