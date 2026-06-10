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В результате атаки дронов на Ростовскую область загорелись емкости с топливом

В результате атаки дронов на Ростовскую область загорелись емкости с топливом

В результате атаки дронов на Ростовскую область загорелись емкости с топливом. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью 10 июня дроны атаковали регион. В результате атаки беспилотников произошел пожар в Миллеровском районе из-за обломков беспилотников. На гражданском объекте горят емкости с топливом.

На место происшествия направлены необходимые силы и средства экстренных служб. Информация о пострадавших пока на данный момент не поступала. Глава администрации Миллеровского района держит ситуацию на контроле, оперативно докладывает обстановку, - рассказал Юрий Слюсарь.
Фото: Dоnday
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