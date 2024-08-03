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В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки дронов

В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки дронов
В Каменском районе Ростовской области потушили пожар на складе. Происшествие случилось на территории базы № 7. После атаки беспилотников 3 августа загорелись емкости с топливом.

Главы местной администрации Владимир Савин около 12:00 сообщил, что пожар был полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 90 спасателей на 33 единицах спецтехники.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 3 августа донской регион атаковали 55 беспилотников. Из-за дронов загорелись склады в Каменском и Морозовском районах.
Фото: Donday.
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