В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки дронов

Фото: Donday.

В Каменском районе Ростовской области потушили пожар на складе. Происшествие случилось на территории базы № 7. После атаки беспилотников 3 августа загорелись емкости с топливом.Главы местной администрации Владимир Савин около 12:00 сообщил, что пожар был полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 90 спасателей на 33 единицах спецтехники.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.Напомним, в ночь на 3 августа донской регион атаковали 55 беспилотников. Из-за дронов загорелись склады в Каменском и Морозовском районах.