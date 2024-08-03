В Каменском районе горят емкости с топливом после атаки дронов

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Каменском районе загорелись емкости с топливом на территории базы № 7 после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава местной администрации Владимир Савин.- В результате атаки шести беспилотных летательных аппаратов в 02:21 были повреждены ёмкости с топливом, что привело к возгоранию на территории базы № 7, — рассказал Владимир Савин.К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия работают 90 спасателей и 33 единицы спецтехники.Угрозы для населения нет. Однако, если вы обнаружите обломки беспилотников или других летательных аппаратов, не подходите к ним. Сообщайте об этом в экстренную службу по телефону: 112.Из-за пожара жителей Каменского района просят оставаться в закрытых помещениях и закрыть окна и форточки влажной тканью. Если необходимо выйти на улицу, нужно использовать увлажненные маски, чтобы защитить дыхательные пути от продуктов горения. Скот стоит держать в закрытых загонах.Напомним, что в ночь на 3 августа Ростовскую область атаковали 55 беспилотных летательных аппаратов.