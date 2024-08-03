В ночь на 3 августа Ростовскую область атаковало 55 дронов

Фото: Соцсети.

В ночь на 3 августа Ростовскую область атаковали 55 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал. На местах падения беспилотников работают службы экстренного реагирования.Напомним, что из-за атаки дронов в Каменском и Морозовском районах были повреждены склады.Пожар в Морозовске произошёл около 02:30. Местные жители сняли на камеру, как разгорается пламя после серии взрывов. Как выяснилось, горели склады, но пока неизвестно, кому они принадлежат и что в них хранилось.