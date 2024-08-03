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В ночь на 3 августа Ростовскую область атаковало 55 дронов

В ночь на 3 августа Ростовскую область атаковало 55 дронов
В ночь на 3 августа Ростовскую область атаковали 55 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал. На местах падения беспилотников работают службы экстренного реагирования.

Напомним, что из-за атаки дронов в Каменском и Морозовском районах были повреждены склады.

Пожар в Морозовске произошёл около 02:30. Местные жители сняли на камеру, как разгорается пламя после серии взрывов. Как выяснилось, горели склады, но пока неизвестно, кому они принадлежат и что в них хранилось.
Фото: Соцсети.
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