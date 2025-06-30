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В пруды Ростовской области запустили молодь 40-сантиметровых раков-каннибалов

В пруды Ростовской области запустили молодь 40-сантиметровых раков-каннибалов
В Ростовской области в пруды выпустили молодь 40-сантиметровых раков. Об этом рассказали специалисты Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Сейчас специалисты выращивают австралийского красноклешневого и длиннопалого раков и гигантскую пресноводную креветку. По словам экспертов, ракообразные – довольно сложный специфический объект выращивания. У них высокий уровень каннибализма, уязвимость во время регулярных линек, требовательность к корму и качеству воды, высокая территориальность многих видов.

До выпуска в пруды их содержали в условиях УЗВ, до осени они будут выращиваться в прудах. Затем их вернут обратно, чтобы обеспечить все необходимые условия для теплолюбивых видов.

Добавим, что длиннопалый и красноклешневый раки могут достигать в длину до 40 сантиметров.
Фото: Азово-Черноморский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).
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