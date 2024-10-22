Фото: Федеральное агентство по рыболовству.

Жителям Ростовской области рассказали о том, какое наказание грозит за вылов раков голыми руками. Об этом предупредили в федеральном агентстве по рыболовству.С 1 января по 14 июня в водоёмах Ростовской области действовало ограничение на вылов пресноводных раков. Традиционно в конце лета на берегах реки Северский Донец происходит сброс воды, из-за чего раки становятся менее активными. Именно в это время многие любители раков выходят на охоту, чтобы поймать их голыми руками.Однако, согласно правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, этот метод ловли категорически запрещён. Также нельзя добывать ракообразных, переходя вброд или ныряя, а также использовать осветительные приборы в ночное время.Если вы нарушите правила и будете ловить раков голыми руками, то вас могут привлечь к административной ответственности. Размер штрафа составляет от двух до пяти тысяч рублей, также могут конфисковать судно и орудия добычи.Единственный разрешённый способ ловли раков — это использование раколовок. При этом в одни руки можно взять не более пяти штук.Суточная норма вылова раков не должна превышать 30 особей. При этом длина свежего рака должна быть не менее 9 сантиметров.