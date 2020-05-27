В первую неделю июня парикмахерские в Ростовской области останутся закрытыми
Пока не известно, когда в Ростовской области возобновят работу парикмахерские и салоны красоты. Несмотря на разговоры об их скором открытии, официальное решение так и не принято. Одно известно точно: с 1 июня они не заработают. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.
Недавно предпринимателям предложили направить в администрацию Ростова декларации и чек-листы, в которых они должны указать, что ознакомлены со всеми санитарными нормами и обязуются их выполнять. Владельцы салонов незамедлительно заполнили документы, однако пока так и не приблизили момент возобновления работы. Им отвечают лишь, что открыться разрешат только с улучшением эпидобстановки в регионе. Поэтому сотрудникам, которые остались без работы, приходится сидеть и ждать официального решения. При этом с каждым днём у них повышается риск потерять место из-за огромных финансовых убытков.