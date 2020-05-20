Стало известно, когда в Ростовской области откроют непродовольственные магазины
Стало известно, в какой день в Ростовской области откроют магазины, торгующие непродовольственными товарами. Изменения в постановление губернатора внесли 22 мая.
Так, торговые точки откроют двери 25 мая. При этом разрешат работать только тем магазинам, в ассортименте которых есть хотя бы один товар первой необходимости. В таком случае продавцы смогут отпускать всё, что имеется на полках. Открыться позволяют только тем торговым залам, площадь которых не превышает 400 квадратных метров, и которые имеют вход с улицы. Закрытыми останутся точки, расположенные в крупных центрах. Ранее губернатор обещал открыть магазины и парикмахерские ещё на этой неделе, однако официальный документ вышел только сейчас, и то, в нём нет ни слова о салонах красоты.
Напомним, в этом же постановлении говорится о том, что в детских садах создадут дежурные группы.