В Ростове готовятся к открытию парикмахерских, ателье и автосалонов

В Ростове-на-Дону рассматривают вопрос возобновление работы некоторых предприятий. В городе готовятся к открытию салонов красоты, парикмахерских, стоматологий, ателье и автосалонов.В администрации донской столицы отметили, что они снова начнут функционировать после улучшения эпидемиологической обстановки на территории региона. Даже в этом случае сотрудники салонов должны будут соблюдать все меры безопасности для нераспространения коронавирусной инфекции. Сейчас предпринимателям необходимо направить в администрацию подписанные документы о том, что они ознакомлены со всеми правилами и обязуются их выполнять.В бумагах, размещённых на сайте ведомства, указано, что работники должны проводить генеральные уборки перед открытием, измерять температуру сотрудникам, организовать в помещении возможность для обработки рук антисептиком, принимать только по одному клиенту и исключительно по предварительной записи, обеспечить сотрудников средствами зашиты (шапочка, маска, медицинский халат, перчатки), обрабатывать поверхности после каждого посетителя и так далее. Разрешат открыться только тем предприятиям, представители которых направят декларации и чек-лист в администрацию.