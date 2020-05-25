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В Ростове готовятся к открытию парикмахерских, ателье и автосалонов

В Ростове готовятся к открытию парикмахерских, ателье и автосалонов
В Ростове-на-Дону рассматривают вопрос возобновление работы некоторых предприятий. В городе готовятся к открытию салонов красоты, парикмахерских, стоматологий, ателье и автосалонов.

В администрации донской столицы отметили, что они снова начнут функционировать после улучшения эпидемиологической обстановки на территории региона. Даже в этом случае сотрудники салонов должны будут соблюдать все меры безопасности для нераспространения коронавирусной инфекции. Сейчас предпринимателям необходимо направить в администрацию подписанные документы о том, что они ознакомлены со всеми правилами и обязуются их выполнять.

В бумагах, размещённых на сайте ведомства, указано, что работники должны проводить генеральные уборки перед открытием, измерять температуру сотрудникам, организовать в помещении возможность для обработки рук антисептиком, принимать только по одному клиенту и исключительно по предварительной записи, обеспечить сотрудников средствами зашиты (шапочка, маска, медицинский халат, перчатки), обрабатывать поверхности после каждого посетителя и так далее. Разрешат открыться только тем предприятиям, представители которых направят декларации и чек-лист в администрацию.

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