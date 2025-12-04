На Дону планируют ввести компенсации для жителей, потерявших свои авто после атак БПЛА

Фото: telegram-канал Юрия Слюсаря

Выплаты будут предоставлены жителям Ростовской области в качестве компенсации за машины, поврежденные в результате атак беспилотников. Об этом 4 декабря в эфире передачи «Разговор напрямую» заявил губернатор Юрий Слюсарь.Глава региона отметил, что в 2025 году в области ущерб был нанесен примерно 600 жилым домам и 22 объектам социальной сферы."Поэтому, хотя автотранспорт и не являлся первоочередной задачей, мы осознаем, что для многих это значимая часть повседневной жизни. В настоящее время ведется разработка правительственного акта, устанавливающего процедуру и вид компенсаций", - сообщил Юрий Слюсарь.Указанным постановлением также будет урегулирован процесс осуществления выплат гражданам, которым был причинен ущерб."К сожалению, полное возмещение затрат на покупку новой машины не представляется возможным, однако пострадавшие в обязательном порядке получат основную денежную выплату", – заверил губернатор.