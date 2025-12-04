Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону планируют ввести компенсации для жителей, потерявших свои авто после атак БПЛА

На Дону планируют ввести компенсации для жителей, потерявших свои авто после атак БПЛА
Выплаты будут предоставлены жителям Ростовской области в качестве компенсации за машины, поврежденные в результате атак беспилотников. Об этом 4 декабря в эфире передачи «Разговор напрямую» заявил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона отметил, что в 2025 году в области ущерб был нанесен примерно 600 жилым домам и 22 объектам социальной сферы.

"Поэтому, хотя автотранспорт и не являлся первоочередной задачей, мы осознаем, что для многих это значимая часть повседневной жизни. В настоящее время ведется разработка правительственного акта, устанавливающего процедуру и вид компенсаций", - сообщил Юрий Слюсарь.

Указанным постановлением также будет урегулирован процесс осуществления выплат гражданам, которым был причинен ущерб.

"К сожалению, полное возмещение затрат на покупку новой машины не представляется возможным, однако пострадавшие в обязательном порядке получат основную денежную выплату", – заверил губернатор.
Фото: telegram-канал Юрия Слюсаря
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.