В Ростове в декабре на девять дней будет частично перекрыто движение по улице Красноармейской

В донской столице в середине декабря на девять суток частично закроют проезд по Красноармейской улице. Об этом сообщили в городском ведомстве, отвечающем за автомобильные дороги и организацию дорожного движения.

Причина данного ограничения – проведение технических работ на подземных инженерных сетях, а именно – на участке канализационного коллектора, расположенного около здания № 1Б по упомянутой улице.

Действовать ограничения будут в период с 20 по 29 декабря. В связи с этим автомобилистам Ростова настоятельно рекомендуется учитывать данное обстоятельство при построении своих маршрутов передвижения по городу.
