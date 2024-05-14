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С 15 мая в Первомайском районе Ростова ограничат движение транспорта. Об этом информацию разместили на сайте администрации города.Проехать нельзя будет по улице Белокалитвинской. Речь идет об участке от дома № 27 на Штахановского до Мезенского. Также трудности с проездом появятся на улице Георгиевской - от переулка Мезенского до Самарского.Также движение будет ограничено в переулке Мезенском. Речь идет об участке от Белокалитвинской до Георгиевской.Причиной временных неудобств станут работы на водопроводной сети. Ограничения обещали снять к 15 июня.