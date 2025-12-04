О последствиях шумного празднования Нового года жителям Ростовской области рассказала юрист

Фото: Нейросеть

Приближаясь к 2026 году, многие задаются вопросом о допустимом уровне шума в течение новогодней ночи. Юрист Анна Павлова из Ростовской области поделилась с изданием DonDay сведениями о том, как избежать разногласий с соседями и неприятностей с законом в период праздничных торжеств.Необходимо учитывать, что в Ростовской области действует нормативный акт о поддержании тишины, который ограничивает громкие звуки в период с 23:00 до 7:00 в будние дни и с 23:00 до 8:00 в выходные и праздничные дни.Следует подчеркнуть, что нарушение покоя в новогоднюю ночь влечет за собой аналогичные штрафные санкции, как и в обычные дни. С юридической точки зрения, празднование наступления Нового года не дает права пренебрегать правилами соблюдения тишины в ночное время. Однако, в эту ночь сотрудникам полиции сложно обеспечить повсеместный контроль за соблюдением тишины. Это практически неосуществимо.Тем не менее не стоит рассчитывать на то, что чрезмерно шумное поведение останется совершенно безнаказанным, особенно если оно явно выходит за рамки допустимого празднования. Жители дома имеют право вызвать полицию, что может привести к административному взысканию, даже в новогоднюю ночь.За нарушение тишины предусмотрены штрафы: для граждан - от 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц - от 1 000 до 10 000 рублей, а для организаций - от 5 000 до 30 000 рублей. При повторных нарушениях размеры штрафных санкций увеличиваются.