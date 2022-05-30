Четыре улицы в Первомайском районе Ростова частично перекроют на полгода

Фото: Светлана Морокина

В Первомайском районе Ростова-на-Дону на полгода частично перекроют четыре улицы. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.Проехать нельзя будет в районе дома № 96 по Алма-Атинской, на участке от дома № 68 до дома № 41 по Стальского, от дома № 3 до дома № 71 по Инициативной и от дома № 16 до дома № 17 по Гомельской. Ограничение будет действовать с 22 июня по 20 декабря включительно.Напомним, что с 18 июня в городе будет ограничено движение автомобилей по улице 20-я Линия. Передвигаться по ней смогут только пешеходы и общественный транспорт.