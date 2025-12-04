Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Восемь беспилотников сбили в небе над Ростовской областью ночью 4 декабря

Восемь беспилотников сбили в небе над Ростовской областью ночью 4 декабря

Восемь беспилотников сбили в небе над Ростовской областью ночью 4 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО сбили дроны в небе над регионом в период с 20:00 до 23:00. Всего на территории РФ в этот период уничтожили 36 беспилотников. 

Кроме того, минувшей ночью над пятью муниципалитетами региона отразили атаку 16 дронов. Беспилотники сбили в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. 
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.