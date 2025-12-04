Фото: Дондей

Восемь беспилотников сбили в небе над Ростовской областью ночью 4 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Силы ПВО сбили дроны в небе над регионом в период с 20:00 до 23:00. Всего на территории РФ в этот период уничтожили 36 беспилотников.Кроме того, минувшей ночью над пятью муниципалитетами региона отразили атаку 16 дронов. Беспилотники сбили в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.