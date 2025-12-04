ХК «Ростов» проиграл самарскому «ЦСК ВВС» на выездном матче

Фото: ХК Ростов соцсети

В начале игры самарский спортсмен Даниил Аноп забил гол, обеспечив своей команде лидерство со счётом 1:0. После этого на протяжении более одиннадцати минут игра продолжалась без остановок.Вскоре Раиль Мустафин увеличил отрыв «лётчиков» и довёл счёт до 2:0.Ближе к концу 55-й минуты защитник Павел Гришин, впервые за сезон отметившийся голом, сократил разрыв в счёте – 1:2. Затем, спустя всего 1 минуту и 51 секунду, Олег Седанцов точным броском, поразил ворота, сравняв счёт – 2:2.Исход матча решился в овертайме, когда Олег Тетерин, играющий за «лётчиков», умело изменил направление полёта шайбы вблизи ворот, направив её в сетку, – 3:2 в дополнительное время.Для «кондоров» это поражение стало уже двенадцатым поражением подряд. В заключительном матче выездного тура ростовчане встретятся с «Барсом». Игра в Казани состоится 6 декабря в 13:00.