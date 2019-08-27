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На Южном подъезде к Ростову до конца года ограничили движение транспорта

На Южном подъезде к Ростову до конца года ограничили движение транспорта
На подъезде к Ростову ограничили движение транспорта. Причиной стала реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 «Дон». Об ограничении напоминает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ремонт будет проходить на автомобильной дороге А-135 на участке от 2+400 - 7+000 километра. В связи с этим схема движения частично изменится на Южном подъезде к донской столице.

Ограничения начали действовать 28 августа и продлятся до конца года – до 31 декабря.

Кроме того, продлевается ограничение по правой полосе улицы Красноармейской – на участке от проспекта Кировского до улицы Журавлева. Ограничения были введены из-за прокладки газопровода. Их должны были снять 28 августа, но вместо этого продлили до 29 сентября.

Также ограничение продлевается на улице Нариманова – на участке от улицы Бодрой до дома № 11 на Нариманова. Здесь продолжается реконструкция канализационного коллектора. Ограничение будет действовать до 15 сентября.

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