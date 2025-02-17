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В парке «Лога» в Ростовской области компания парней украла реквизит и 70 игрушек

В парке «Лога» в Ростовской области компания парней украла реквизит и 70 игрушек
В парке «Лога» Ростовской области компания молодых ребят украла 70 мягких игрушек и реквизит. Об этом сообщили в соцсетях парка 17 февраля.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как приятели пробрались на закрытую территорию парка. Достав из сумки черные мусорные пакеты, молодые люди зашли в помещение. Оттуда компания вышла с полными мешками игрушек и различного реквизита.

Если вы узнали этих людей, сообщите по номеру: +7 (863) 303-38-63.
Фото: парк Лога
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