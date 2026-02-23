В парк «Малинки» в Ростовской области привезли медведицу без клыков

фото: дондей

В парк «Малинки» в Ростовской области привезли новую жительницу. Сотрудники парка тепло встретили медведицу с непростой судьбой из Приморского края. Об этом рассказала Элеонора Моргунова, директор парка.Медведицу назвали Машей. Её судьба уникальна: в ноябре 2025 года она вышла к людям и сильно напугала местных жителей, хотя была дружелюбной.Вернуть Машу в дикую природу невозможно. Ветеринары обнаружили, что у неё нет зубов. Кто-то удалил их в неволе и приручил медведицу.Маша живёт в парке с японскими макаками на территории более 1 200 квадратных метров. Здесь созданы условия, приближенные к дикой природе. У неё прекрасный характер, и сотрудники уверены, что она быстро адаптируется.Для Маши построили новый зимний домик с необходимым оборудованием. Там она пройдёт обязательный карантин 30 дней. Теперь у медведицы есть уютный дом, любящая семья и заботливая команда парка.