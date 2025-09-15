Из южного парка "Малинки" сбежал страус эму

Фото: пресс-служба парка малинки

Из южного парка "Малинки" Ростовской области сбежал страус эму. Спустя пару часов беглеца удалось вернуть в вольер благодаря неравнодушным людям и слаженной работе сотрудников парка. История рассказала Элеонора Моргунова, директор по развитию.14 сентября утром сотрудники парка занимались проверкой обитателей и их кормлением. Внезапно выяснилось, что один эму пропал. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить его местоположение, но догнать птицу не получилось, так как эму бегают с невероятной скоростью, сравнимой с автомобилем.Беглецу удалось преодолеть более 50 километров, прежде чем его заметили неравнодушные граждане и сообщили об этом руководству парка.Очевидцы обнаружили страуса в Красносулинском районе, в поселке Первомайский и сообщили в администрацию парка. После беглеца вернули домой целым и невредимым.Однако теперь ему предстоит карантин, поскольку животное находилось за пределами парка длительное время. Но такие меры продлятся недолго. И уже скоро страус вновь присоединиться к своим сородичам.