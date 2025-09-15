Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из южного парка "Малинки" сбежал страус эму

Из южного парка "Малинки" сбежал страус эму
Из южного парка "Малинки" Ростовской области сбежал страус эму. Спустя пару часов беглеца удалось вернуть в вольер благодаря неравнодушным людям и слаженной работе сотрудников парка. История рассказала Элеонора Моргунова, директор по развитию.

14 сентября утром сотрудники парка занимались проверкой обитателей и их кормлением. Внезапно выяснилось, что один эму пропал. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить его местоположение, но догнать птицу не получилось, так как эму бегают с невероятной скоростью, сравнимой с автомобилем.

Беглецу удалось преодолеть более 50 километров, прежде чем его заметили неравнодушные граждане и сообщили об этом руководству парка.

Очевидцы обнаружили страуса в Красносулинском районе, в поселке Первомайский и сообщили в администрацию парка. После беглеца вернули домой целым и невредимым.

Однако теперь ему предстоит карантин, поскольку животное находилось за пределами парка длительное время. Но такие меры продлятся недолго. И уже скоро страус вновь присоединиться к своим сородичам.
Фото: пресс-служба парка малинки
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.