Мини-оранжерея расцвела в подъезде ростовской пятиэтажки

В одном из жилых домов Ростова, расположенных недалеко от завода «Роствертол», произошла настоящая трансформация. То, что раньше было обычным подъездом, теперь превратилось в настоящий цветущий оазис благодаря усилиям одной семьи и поддержке соседей. Корреспондент DonDay стал свидетелем этого преображения и пообщался с энтузиастами.

История началась более десяти лет назад, когда Марина и Эдуард переехали в квартиру на пятом этаже. После завершения ремонта в своей квартире супруги решили облагородить и общее пространство – лестничную клетку.

- Некоторые соседи с нижних этажей были против «самовольного ремонта», - делится Марина. – Были даже жалобы. Но со временем их пыл угас. Мы покрасили стены, установили пластиковые окна – в общем, привели все в порядок.

Эдуард - большой любитель цветов и растений, поэтому в их квартире их было очень много. Чтобы освободить пространство в квартире, было принято решение перенести часть зелени на отремонтированную лестничную клетку.

Эдуард собственноручно соорудил полки, а на них разместились такие экзотические растения, как диффенбахия, молочай, монстера и сансевиерия. Для создания комфортных условий - освещения - была установлена светодиодная лампа.

Эта инициатива нашла отклик и среди других жильцов. Сосед Владимир поддержал идею, установив в подъезде аквариум с рыбками. За несколько месяцев совместными усилиями мужчины смогли превратить типовую лестничную клетку в настоящий райский уголок.

- За восемь лет ассортимент растений, конечно, немного сократился, - признается Марина. – Недостаток освещения на некоторых участках и температурные колебания сказываются на их развитии.

Несмотря на некоторые трудности, жильцы продолжают поддерживать мини-оазис, пополняя коллекцию новыми растениями и ухаживая за ставшими уже родными «зелеными питомцами».

По счастливой случайности, семья садоводов живет на последнем этаже, что защищает их «цветущую инициативу» от возможных недоброжелателей. Так, благодаря неравнодушию и совместным усилиям, подъезд продолжает радовать жильцов своей красотой.
