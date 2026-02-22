Новости
За сутки 22 февраля в Ростовской области потушили пять пожаров и спасли одного человека

За минувшие сутки, 22 февраля, сотрудники Главного управления МЧС России по Ростовской области потушили пять пожаров и спасли одну жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо пожаров, специалисты выезжали на места двух дорожно-транспортных происшествий для ликвидации их последствий. В общей сложности в ликвидации чрезвычайных ситуаций было задействовано 104 сотрудника МЧС и 26 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, что предыдущий день, 22 февраля, был омрачен трагедией в Батайске. В ДНТ «Дружба» произошел пожар, в результате которого погибла семилетняя девочка. Трагедия случилась, когда ребенок находился в доме один.

Соседи, заметив густой столб дыма, вырывающийся из окон, немедленно вызвали пожарных. К сожалению, к моменту прибытия спасателей огонь успел распространиться на площадь 60 квадратных метров, и спасти ребенка не удалось.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
