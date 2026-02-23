В Ростовской области 22 февраля в результате пожаров погибли два человека
В Ростовской области при пожарах погибли два человека 22 февраля, сообщает региональное ГУ МЧС.
В этот день пожарные боролись с 15 техногенными возгораниями. Троим удалось спасти жизнь, но при пожаре в частном доме в Константиновске погибли мужчина и женщина.
Помимо этого, спасатели выезжали на дорожно-транспортные происшествия, где помогли четырем пострадавшим. В общей сложности в работе участвовали 132 человека и 33 единицы техники.