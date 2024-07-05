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В Южный парк птиц «Малинки» привезли малышей страусов Эму

В Южный парк птиц «Малинки» привезли малышей страусов Эму
5 июля в социальных сетях развлекательного парка «Малинки» появилось сообщение о прибытии в Южный парк птиц новых жителей — малышей страусов Эму.

Как рассказали в парке, у шести новых обитателей уже появился зверский аппетит, и они прекрасно себя чувствуют. Кроме того, птенцы успели подружиться с сотрудниками парка.

Яна Варченко, сотрудник отдела «Млекопитающие», поделилась с нами информацией о том, как сейчас обстоят дела у новичков.

«Мы кормим страусят специально подобранной зерносмесью и комбикормом. Также в их рацион входят тёртые морковь, зелёный лук, листья салата, пекинская капуста, яблоки, кабачок, болгарский перец, петрушка и укроп», — рассказала зоолог.

Эму — это птицы, обитающие в Австралии. Они могут вырастать до 190 сантиметров в высоту и весить до 55 килограммов. Эму очень быстро бегают: они способны развивать скорость до 50 километров в час, делая шаги длиной почти три метра.

Оперение эму может меняться в зависимости от условий окружающей среды. В дикой природе эти птицы живут около 20 лет.
Фото: Южный парк птиц Малинки
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