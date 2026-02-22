Ростовчан ожидают массовые отключения света на последней рабочей неделе февраля

Фото: Дондей

В преддверии конца февраля, в период с 24-го по 27-е число, жителей Ростова-на-Дону ожидают масштабные отключения электроэнергии. Причиной временных неудобств станут плановые профилактические работы на оборудовании, направленные на поддержание и модернизацию электросетевой инфраструктуры.График отключений затронет множество улиц и переулков города. Работы будут проводиться ежедневно в разное время суток.с 09:00 до 12:00: пер. Братский (номера домов 41, 45/11, 47), ул. Пушкинская (дом 2);с 12:00 до 16:00: ул. Согласия (дом 7), пер. Доломановский (дом 18), пер. Братский (дома 39-45);с 09:00 до 17:00: ул. Волгодонская (16-42, 23-43), ул. Гризодубовой (12а, 22-44, 21-61, 61/114), ул. Доброхимовская (74), ул. 1-я Краснодарская (29-41, 52-78), ул. 2-я Краснодарская (30-42, 25, 91-97), ул. 3-я Круговая (21-33, 28-48), ул. Лазаревская (21-27, 24-28), ул. Проселочная (6-28), ул. Ревкомовская (112).с 09:00 до 14:00: пер. Крепостной (101-113, 114-124), ул. М. Горького (249-255, 267), ул. Восточная (39-43, 50-54), ул. Красноармейская (248-262, 157);с 09:00 до 17:00: ул. 34-я Линия (53-81, 64-80), пер. Кривошлыковский (18-20), ул. Буйнакская (9-27, 12-26), ул. Кагальницкая (1-15, 2-14), пер. Гуковский (1-55, 2-62), ул. Смены (30-34, 21а), ул. Славинская (1-19, 14-28), ул. Балка (14-26), пер. Кривянский (1-21, 2-20), пер. 5-й Сахалинский (10, 16, 41), пер. Анапский (1-5, 2-8), пер. Батайский (1-17, 2-22), ул. Доброхимовская (13-75, 20-72), ул. 1-я Краснодарская (1-27, 34-52), ул. 2-я Краснодарская (22-28, 67-89), ул. 1-я Круговая (13-31, 14-32), ул. 2-я Круговая (17-25, 22-26), ул. Парижской Коммуны (25-47, 34а, 38-54), ул. Евдокимова (64-78), ул. Фурмановская (45-55), пер. Кошевого (56-70, 57-75), пер. Ялтинский (68-78, 55-75), пер. Оренбургский (94-112), ул. Вавилова (54, 54а, 60, 68, 70, 70б, 71, 71/1), пр. Королева (1а, 1б, 1в, 1г), ул. Неклиновская (43а, 45а), ул. Туполева (3, 5, 7, 9/2, 11), а также СТ «Восток».с 09:00 до 17:00: ул. 19-я Линия (21-39), ул. 21-я Линия (32-42, 33-49), ул. 23-я Линия (34-50, 43-71), ул. 25-я Линия (30-68, 37-69), ул. 27-я Линия (22-72, 25-89), ул. 1-я Пролетарская (4-22, 1-25), ул. 2-я Пролетарская (2-16, 1-19), ул. Богданова (2-24, 1-23), ул. Подвойского (2-10), ул. Листопадова (8-12, 1-31).