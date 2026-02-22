Обществознание исключат из школьной программы 8-х классов с сентября

Фото: Нейросеть

С 1 сентября 2026 года изучение предмета обществознание в школах Ростовской области будет сосредоточено исключительно в 9-11-х классах. Соответствующее заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для старшеклассников уже завершена.Согласно сообщению министра, с сентября 2026 года обществознание будет преподаваться только ученикам 9-11-х классов. Этот шаг является частью двухлетнего переходного периода, начавшегося с 1 сентября 2025 года, когда предмет оставался в расписании для 8-11-х классов.Издание «РИА Новости» сообщает, что данный переход осуществляется «постепенно, в течение двух лет».Напомним, что ранее, в октябре 2024 года, министр просвещения Сергей Кравцов подписал приказ, который предусматривал сокращение часов, отведенных на изучение обществознания. До сентября 2025 года предмет преподавался по одному часу в неделю в 6-9-х классах и по два часа в 10-11-х классах. После введения этих изменений, освободившиеся урочные часы были интегрированы в расписание в качестве уроков истории.