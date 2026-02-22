Танкер-буксировщик и нефтеналивную баржу пытаются продать за миллион на Дону

Фото: Авито

Танкер буксировщик и нефтеналивную баржу выставили на продажу в Ростове-на-Дону. В начале 2026 года на одном из популярных сайтов объявлений появились предложения о продаже двух крупных судов.За 24,9 миллиона рублей в донской столице выставлен на продажу танкер-бункеровщик. Согласно объявлению, речь идет о судне типа ББС (бункеровщик СПГ) проекта 50407, представляющем собой барже-буксирный состав, предназначенный для бункеровки судов сжиженным природным газом. Судно 1983 года выпуска имеет грузоподъемность 170 тонн и способно перевозить дизельное топливо, мазут, масло, а также выполнять функции сборщика нефтесодержащих и сточных вод, а также сухого мусора. Продавец подчеркивает, что танкер оснащен системой подогрева груза и находится в отличном техническом состоянии. Возможна продажа в рассрочку, детали сделки можно обсудить по телефону, указанному в объявлении.Вторым лотом в ростовском сегменте продаж судов стала нефтеналивная баржа. Стоимость данного судна — 9,9 миллиона рублей. Баржа 1964 года постройки обладает значительной грузоподъемностью в 4 тысячи тонн. Особенностью предложения является возможность одновременного приема в каждый танк различных видов топлива благодаря установленному дополнительному насосу. Это делает баржу универсальным решением для хранения и перевозки разных нефтепродуктов.Эти объявления не являются первым подобным случаем на Дону. Несколько дней назад в новостях уже сообщалось о продаже двух других судов – сухогруза и танкера. Появление нескольких предложений о продаже крупногабаритного водного транспорта свидетельствует о продолжающейся активности на вторичном рынке судов в Ростовской области.