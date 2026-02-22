На последней рабочей неделе февраля на Дону ожидаются сбои в работе ТВ и радио

Фото: Дондей

На последней рабочей неделе февраля, в период с 23 февраля по 1 марта, жители Ростовской области могут столкнуться с кратковременными сбоями в работе теле- и радиосигнала. Информация об этом была размещена на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).Отключения связаны с проведением плановых профилактических и технических работ на объектах вещания. Для проведения работ потребуется временное отключение передающего оборудования.Период отключений: с 23 февраля по 1 марта.Радиотелевизионные передающие станции: Сальская, Волгодонская, Вешенская, Морозовская, Каменская.Виды услуг, работа которых может быть временно нарушена:- Цифровое эфирное телевидение (РТРС-1 и РТРС-2).- Радиостанции: "Маяк", "Радио России", "Вести FM".- Телеканалы: "Че", SPUTNIK.Важно отметить, что проведение некоторых работ может быть перенесено или отменено при неблагоприятных погодных условиях. Все анонсированные отключения трансляции согласованы с соответствующими вещателями.