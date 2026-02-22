Новости
На последней рабочей неделе февраля на Дону ожидаются сбои в работе ТВ и радио

На последней рабочей неделе февраля, в период с 23 февраля по 1 марта, жители Ростовской области могут столкнуться с кратковременными сбоями в работе теле- и радиосигнала. Информация об этом была размещена на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Отключения связаны с проведением плановых профилактических и технических работ на объектах вещания. Для проведения работ потребуется временное отключение передающего оборудования.

Период отключений: с 23 февраля по 1 марта.

Радиотелевизионные передающие станции: Сальская, Волгодонская, Вешенская, Морозовская, Каменская.

Виды услуг, работа которых может быть временно нарушена:

- Цифровое эфирное телевидение (РТРС-1 и РТРС-2).
- Радиостанции: "Маяк", "Радио России", "Вести FM".
- Телеканалы: "Че", SPUTNIK.

Важно отметить, что проведение некоторых работ может быть перенесено или отменено при неблагоприятных погодных условиях. Все анонсированные отключения трансляции согласованы с соответствующими вещателями.
