Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Два автомобиля загорелись на автостоянке в Волгодонске

Два автомобиля загорелись на автостоянке в Волгодонске

В Волгодонске на одной из автостоянок днем 22 февраля произошел пожар, в результате которого оказались уничтожены два легковых автомобиля. Информация об этом распространилась в социальных сетях.

ЧП случилось примерно в 14:00 по адресу: улица Карла Маркса, 37. По свидетельствам очевидцев, возгорание началось с моторных отсеков автомобилей «Лада Гранта» и «Ниссан Теана».

Прибывшие на место семь пожарных и две автоцистерны оперативно приступили к тушению. Спустя 20 минут пожар был полностью ликвидирован.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика