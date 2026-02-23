Два автомобиля загорелись на автостоянке в Волгодонске

Фото: Дондей

В Волгодонске на одной из автостоянок днем 22 февраля произошел пожар, в результате которого оказались уничтожены два легковых автомобиля. Информация об этом распространилась в социальных сетях.ЧП случилось примерно в 14:00 по адресу: улица Карла Маркса, 37. По свидетельствам очевидцев, возгорание началось с моторных отсеков автомобилей «Лада Гранта» и «Ниссан Теана».Прибывшие на место семь пожарных и две автоцистерны оперативно приступили к тушению. Спустя 20 минут пожар был полностью ликвидирован.