Морозы до -19 градусов накроют Ростовскую область уже в ближайшие сутки

Фото: Дондей

Жителей Ростовской области в ближайшие сутки ожидают резкие перепады погоды. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, столбики термометров покажут от аномально низких температур до плюсовых значений, а дороги региона покроет гололедица.22 февраля день начнется с минусовых температур, которые днем могут колебаться от -5 до +4 градусов. Однако с наступлением ночи морозы усилятся, особенно на севере области, где температура может опуститься до -19 градусов. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду, усугубляя ощущение холода. На дорогах сохранится сложная обстановка из-за сильной гололедицы.23 февраля, в праздничный день, ожидается резкое потепление. Днем воздух прогреется до +5 градусов. Ветер немного стихнет, но сохранятся гололедица и туманы, особенно в ночные и утренние часы. На севере области ночью температура не поднимется выше -17 градусов.Синоптики рекомендуют жителям быть предельно осторожными на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию. Также стоит позаботиться о теплых вещах, так как резкие температурные колебания могут негативно сказаться на самочувствии.