Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Морозы до -19 градусов накроют Ростовскую область уже в ближайшие сутки

Морозы до -19 градусов накроют Ростовскую область уже в ближайшие сутки

Жителей Ростовской области в ближайшие сутки ожидают резкие перепады погоды. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, столбики термометров покажут от аномально низких температур до плюсовых значений, а дороги региона покроет гололедица.

22 февраля день начнется с минусовых температур, которые днем могут колебаться от -5 до +4 градусов. Однако с наступлением ночи морозы усилятся, особенно на севере области, где температура может опуститься до -19 градусов. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду, усугубляя ощущение холода. На дорогах сохранится сложная обстановка из-за сильной гололедицы.

23 февраля, в праздничный день, ожидается резкое потепление. Днем воздух прогреется до +5 градусов. Ветер немного стихнет, но сохранятся гололедица и туманы, особенно в ночные и утренние часы. На севере области ночью температура не поднимется выше -17 градусов.

Синоптики рекомендуют жителям быть предельно осторожными на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию. Также стоит позаботиться о теплых вещах, так как резкие температурные колебания могут негативно сказаться на самочувствии.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика