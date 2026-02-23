В Ростовской области ищут семью для котенка с ампутированной лапкой

Фото: Общество защиты животных «Доброе сердце» из Ростовской области

Общество защиты животных «Доброе сердце» из Ростовской области обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь найти дом для маленького котенка, чья жизнь оказалась под угрозой из-за страшной травмы.Животное было обнаружено в районе железнодорожной станции в селе Жирнов Тацинского района. У котенка была серьезно повреждена лапа, которая, по всей видимости, уже начала отмирать. Волонтеры предполагают, что малыш мог стать жертвой несчастного случая на железной дороге, попав под оборудование, или же был сбит автомобилем.Когда котенка забрали зоозащитники, его состояние вызывало серьезные опасения: от травмированной лапы исходил гнилостный запах, а сам малыш был очень вялым. По словам волонтеров, травма была несвежая, существовал высокий риск генерализованного заражения организма.Через несколько дней была проведена операция, в ходе которой поврежденную лапку пришлось ампутировать. Теперь, когда операция прошла успешно, трехлапый котенок нуждается в любящей семье, готовой принять его таким, какой он есть.- Наш малыш особенный – контактный, ласковый и уже приучен к использованию лотка. То, что у него три лапки, – это не повод для отказа, а шанс проявить милосердие и подарить ему новую счастливую жизнь, – обращаются зоозащитники. Они верят, что найдется семья, которая сможет подарить котенку заботу и любовь.