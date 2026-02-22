Беспилотную опасность объявили ночью 22 февраля в Ростовской области

Фото: РСЧС

Ночью 22 февраля на территории Ростовской области был объявлен режим беспилотной опасности. Предупреждение, разосланное жителям региона около 21:30, призывает граждан принять меры предосторожности.Согласно сообщению, полученному от МЧС России (РСЧС), населению рекомендуется не находиться на улице, а перейти в помещения и избегать нахождения вблизи окон.Предшествовали объявлению режима беспилотной опасности сообщения от мониторинговых каналов, которые ранее информировали об угрозе, связанной с беспилотными летательными аппаратами, для городов Гуково, Красный Сулин, Новошахтинск и прилегающих к ним населенных пунктов.