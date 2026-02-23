фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области на трассе произошло ДТП с участием большегруза, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Трагедия случилась 22 февраля около 21:30 на трассе Р-260, соединяющей Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск в Морозовском районе. За рулем КамАЗа находился 41-летний водитель. Перед большегрузом на дорогу вышел молодой мужчина. Водитель не успел отреагировать и сбил пешехода.Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Ему было 29 лет.