В Ростовской области на трассе произошло ДТП с участием большегруза

В Ростовской области на трассе произошло ДТП с участием большегруза
В Ростовской области на трассе произошло ДТП с участием большегруза, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия случилась 22 февраля около 21:30 на трассе Р-260, соединяющей Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск в Морозовском районе. За рулем КамАЗа находился 41-летний водитель. Перед большегрузом на дорогу вышел молодой мужчина. Водитель не успел отреагировать и сбил пешехода.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Ему было 29 лет.
фото: УГИБДД по Ростовской области
