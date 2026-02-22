В Ростове-на-Дону ликвидировали задымление в многоэтажке на Западном

Фото: соцсети

Задымление произошло в квартире многоэтажки на Коммунистическом в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.Инцидент случился вечером 22 февраля в 16-этажном доме по адресу проспект Коммунистический, 32/1.Как сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области, возгорание возникло на десятом этаже здания. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли три пожарных расчета.Специалистам МЧС удалось ликвидировать очаг задымления спустя 40 минут после прибытия. По предварительным данным, площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.