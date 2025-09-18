В парке птиц «Малинки» у птиц-носорогов появился долгожданный птенец

Фото: парк "Малинки"

В Ростовской области в южном парке птиц «Малинки» птицы-носороги впервые смогли стать родителями. Об этом сообщили сотрудники парка.Для размножения птиц-носорогов (папуасского калао) необходимы специальные условия: подходящее гнездо, разнообразное питание, тепло и влажность.Как отметили сотрудники парка, несколько лет самка Джульетта и самец Ромео пытались высидеть яйцо, но попытки не увенчивались успехом. И только в этом году птицы получили статус родителей.– Птицы-носороги размножаются в сезон дождей, поэтому каждый день утром и вечером сотрудники парка включали им орошение, так как летом было очень жарко. Мы заметили, что шестилетняя Джульетта стала больше времени находиться на земле и в помещении на полу, начали осмотр. После курса витаминов и спокойного режима она снесла яйцо, – объяснила Элеонора Моргунова, директор по развитию Южного парка птиц «Малинки».В настоящее время родители Джульетта и Ромео хорошо заботятся о птенце. Сотрудники парка также контролируют условия для благоприятного развития малыша.