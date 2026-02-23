Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В ночь на 23 февраля над Ростовской областью силы ПВО уничтожили восемь беспилотников

В ночь на 23 февраля над Ростовской областью силы ПВО уничтожили восемь беспилотников
В ночь на 23 февраля над Ростовской областью силы ПВО уничтожили восемь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, системы противовоздушной обороны работали с 23:00 до 7:00. БПЛА сбили в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах.

Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Всего за ночь в разных регионах страны уничтожили 152 беспилотника. Наибольшее число —65 сбили в Белгородской области, 65 дронов. Ещё 35 ликвидировали в Саратовской области, 16 в Крыму. По восемь дронов уничтожили в Воронежской и Ростовской областях, по четыре в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика