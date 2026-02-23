Фото: РостовРу

В ночь на 23 февраля над Ростовской областью силы ПВО уничтожили восемь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, системы противовоздушной обороны работали с 23:00 до 7:00. БПЛА сбили в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах.Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.Всего за ночь в разных регионах страны уничтожили 152 беспилотника. Наибольшее число —65 сбили в Белгородской области, 65 дронов. Ещё 35 ликвидировали в Саратовской области, 16 в Крыму. По восемь дронов уничтожили в Воронежской и Ростовской областях, по четыре в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.