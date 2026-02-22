Новости
Ростовчане обнаружили новую «елочную свалку» в центре города

Жители центра Ростова-на-Дону продолжают сообщать о стихийных свалках новогодних ёлок. Днем 22 февраля очередная «ёлочная свалка» была замечена на мусорной площадке по адресу: улица Города Волос, 101.

Несмотря на то, что с момента наступления Нового года прошло уже более полутора месяцев, горожане всё ещё избавляются от своих вечнозелёных украшений, зачастую выбирая для этого несанкционированные места.

Это уже второй подобный случай, зафиксированный в городе за последнюю неделю. Несколько дней назад новогодняя сосна была обнаружена прямо на тротуаре на пересечении улиц Соборной и Ульяновской.
Фото: Дондей
