Ростовчане обнаружили новую «елочную свалку» в центре города

Фото: Дондей

Жители центра Ростова-на-Дону продолжают сообщать о стихийных свалках новогодних ёлок. Днем 22 февраля очередная «ёлочная свалка» была замечена на мусорной площадке по адресу: улица Города Волос, 101.Несмотря на то, что с момента наступления Нового года прошло уже более полутора месяцев, горожане всё ещё избавляются от своих вечнозелёных украшений, зачастую выбирая для этого несанкционированные места.Это уже второй подобный случай, зафиксированный в городе за последнюю неделю. Несколько дней назад новогодняя сосна была обнаружена прямо на тротуаре на пересечении улиц Соборной и Ульяновской.