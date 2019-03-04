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«Донхлеббанк» в Ростове признали банкротом

«Донхлеббанк» в Ростове признали банкротом
Суд признал «Донхлеббанк» банкротом. Соответствующая информация появилась на сайте Ростовского арбитража.

Арбитражный суд Ростовской области признал «Донхлеббанк» банкротом. В настоящее время в финансовой организации открыто конкурсное производство.

Банк занимался финансированием проектами строительных компаний. С реализацией нескольких проектов возникли финансовые трудности. В итоге на балансе «Донхлеббанка» образовался значительный объем проблемных активов. Известно также, что в «Донхлеббанке» неоднократно нарушалось законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

В конце декабря 2018 года ЦБ сначала отозвал у банка лицензию, а затем и вовсе потребовал признать «Донхлеббанк» банкротом. В суд уже были заявлены требования кредиторов банка — ТСЖ «Черномор» в размере более 100 тысяч рублей и ТСЖ «Лидер» в размере почти 160 тысяч рублей.

В итоге Ростовский арбитражный суд решил удовлетворить иск ЦБ и открыть конкурсное производство.

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