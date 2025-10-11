Михаил Кривенков назначен замминистра строительства в Ростовской области
В Ростовской области заместителем министра по строительству назначен Михаил Кривенков. Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры и территориального развития региона.
До этого Михаил Кривенков работал в региональном министерстве строительства начальником Управления реализации социальных жилищных программ.
Отметим также, что пост министра строительства Ростовской области покинул Юрий Сильвестров. На этой должности он проработал с 2022 года.