Михаил Кривенков назначен замминистра строительства в Ростовской области

В Ростовской области заместителем министра по строительству назначен Михаил Кривенков. Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры и территориального развития региона.

До этого Михаил Кривенков работал в региональном министерстве строительства начальником Управления реализации социальных жилищных программ.

Отметим также, что пост министра строительства Ростовской области покинул Юрий Сильвестров. На этой должности он проработал с 2022 года.
Фото: Донской минстрой
