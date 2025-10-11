Новости
15 беспилотников сбили над Ростовской областью

15 беспилотников сбили над Ростовской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО работали в ночь на 11 октября с 23:00 до 7:00.

Всего над регионами России было перехвачено 42 летательных аппарата. Больше всего дронов сбили над Волгоградской областью. Их насчитали в количестве 19 БПЛА.

Глава региона Юрий Слюсарь уточнил, что дроны перехватили в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах. К счастью, последствий на земле не зафиксировано, а также никто из людей не пострадал.
Фото: Дондей
