За сутки в Ростовской области ликвидировали 12 пожаров. Статистическими данными за 10 октября поделились в донском ГУ МЧС.

Так, спасателей привлекали к тушению семи техногенных пожаров. Также пожарные участвовали в ликвидации последствия пяти дорожных происшествий.

Всего за 10 октября было задействовано 60 специалистов на 25 единиц пожарной техники.

Специалисты предупреждают жителей, что 11 октября местами в центральных районах региона действует пожароопасность пятого класса. Вдобавок в этот день местами в области ожидаются сильные дожди в сочетании с грозами.
Фото: Дондей
