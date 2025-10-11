Фото: Дондей

За сутки в Ростовской области ликвидировали 12 пожаров. Статистическими данными за 10 октября поделились в донском ГУ МЧС.Так, спасателей привлекали к тушению семи техногенных пожаров. Также пожарные участвовали в ликвидации последствия пяти дорожных происшествий.Всего за 10 октября было задействовано 60 специалистов на 25 единиц пожарной техники.Специалисты предупреждают жителей, что 11 октября местами в центральных районах региона действует пожароопасность пятого класса. Вдобавок в этот день местами в области ожидаются сильные дожди в сочетании с грозами.