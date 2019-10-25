В одном из районов Ростовской области на содержание дорог потратят 4,5 млн рублей



В Азовском районе Ростовской области на содержание дорог потратят 4 419 200 рублей. Источник финансирования — районный и областной бюджеты. Заказчиком выступает Управление капитального строительства и ЖКХ администрации Азовского района.



В документах значатся 55 дорог, на которых будут проводиться работы. Подрядчик должен убрать все ямы и деформации на проезжей части, укрепить обочины, убрать несанкционированные съезды и нанести новую разметку. Работы нужно закончить до 31 декабря 2019 года.



Заявки можно подать до 5 ноября. Подрядчика определят на следующий день.