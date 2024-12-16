В Новогодние праздники на маршрут «Ростов-Таганрог-Ростов» запустят ретро-поезд

Фото: Министерство транспорта РО

В Ростовской области на маршрут «Ростов-Таганрог-Ростов» в новогодний период запустят ретро-поезд, сообщает Министерство транспорта региона.В дни праздников поезд «Таганрогский экспресс» будет выполнять рейсы между Ростовом и Таганрогом. Поездки запланированы на 28 и 29 декабря 2024 года, а также на 3, 4 и 5 января 2025 года. Для пассажиров подготовлена специальная праздничная программа. В Ростове туристов встретят аниматоры, а во время поездки гостей ждут разные конкурсы.На перроне в Таганроге путешественников поприветствуют Дед Мороз и Снегурочка. После небольшого представления туристы отправляются на экскурсию по приморскому городу.Ретро-поезд будет отправляться от вокзала Ростов-Пригородный в 9:35 и прибудет на станцию Таганрог-Пассажирский в 11:31. Обратное отправление из Таганрога намечено на 16:20, с прибытием в Ростов в 18:18.