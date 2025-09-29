В Ростове движение транспорта и пешеходов ограничат по Буденновскому проспекту

фото: DonDay

В Ростове-на-Дону на участке проспекта Буденновского вводятся временные ограничения на движение. Как сообщает городской департамент автодорог, причина – запланированные работы по обновлению тротуарного покрытия.Движение по восточной части проспекта Буденновского от улицы Социалистической до Большой Садовой будет частично затруднено с 1 октября по 25 ноября. Горожанам и приезжим рекомендуется принять во внимание данное обстоятельство при выборе маршрута передвижения.