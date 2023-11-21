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В новогодние праздники пустят поезд между Ростовом и Черкесском

В новогодние праздники пустят поезд между Ростовом и Черкесском
Между Ростовом-на-Дону и Черкесском в новогодние праздники начнет курсировать поезд «Лыжная стрела». Состав будет ходить с 30 декабря по 8 января ежедневно, кроме 1 января. Информацию об этом опубликовало Министерство транспорта Ростовской области.

На маршрут выйдут составы «Ласточка-Премиум». Из Ростова поезд отравится с вокзала Ростов-Пригородный в 05:28, в Черкесск он прибудет в 11:46.

Из Черкесска состав будет отправляться в 19:35. В Ростов-на-Дону поезд прибудет на следующий день в 01:40.

Состав будет останавливаться на станциях Батайск, Тихорецкая, Кавказская, Армавир-Туапсинский, Невинномысская. В поезде можно бесплатно провезти спортинвентарь и ручную кладь.
Фото: Ростов ру
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