Расписание двух электричек Ростов - Таганрог изменится

Расписание электричек № 6520 и № 6091, следующих по маршруту Ростов - Таганрог, временно изменится. Как сообщили в СКЖД, пригородные поезда будут курсировать по обновленному графику с 20 по 25 февраля.Электричка № 6520 станет отправляться из Ростова на минуту позже - в 8:27. В 8:36 она прибудет на Темерник; в 8:45 - на станцию Ростов-Западный; в 8:52 - на Хапры. В 9:09 пригородный поезд остановится на Синявской; в 9:22 - на Морской; в 9:41 - на остановочный пункт Таганрог-Пассажирский. В 9:56 (на 33 минуты позже) электричка завершит маршрут, остановившись в Таганроге.Пригородный поезд № 6091 будет отбывать из Таганрога на 4 минуты позже - в 10:10. На станцию Таганрог-Пассажирский он прибудет в 10:21; на Морскую - в 10:42; на Синявскую - в 11:00; на Хапры - в 11:17. В 11:26 электричка остановится на станции Ростов-Западный, в 11:36 - на Темернике и завершит маршрут на станции Ростов-Главный в 11:46 (на пять минут позже).