С 18 мая из Ростова в Таганрог запустят паровоз

Фото: СКЖД

С 18 мая по маршруту Ростов - Таганрог - Ростов начнет курсировать поезд на паровозной тяге. Об этом сообщили в СКЖД.Состав будет ходить до конца сентября только по субботам. Отправление с вокзала Ростов-Пригородный запланировано в 09:35. На станцию Таганрог-Пассажирский транспорт приедет в 11:35. В обратном направлении паровоз поедет лишь через несколько часов. Состав отъедет из приморского города в 18:07, а в донскую столицу прибудет в 20:10.В пути паровоз не будет останавливаться. Стоимость проезда в одном направлении составит 154 рубля. Столько же стоит обычная электричка, связывающая города.Эта туристическая акция проходит с 2022 года. Последний раз паровоз курсировал между Ростовом и Таганрогом в День Победы.