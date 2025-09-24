Новости
В Новочеркасске за 56,8 млн продают землю и несколько административных зданий

В Ростовской области за 56,8 миллиона рублей предлагаются административные постройки и участок земли. Сведения о предстоящих торгах опубликованы на платформе Торги России.

На аукцион выставлены земельный надел площадью 3 678 кв. м и восемь объектов недвижимости, находящиеся в Новочеркасске. Начальная цена всех объектов в совокупности составляет 56,8 миллиона рублей.

Зарегистрироваться для участия в торгах возможно до 30 сентября. Результаты аукциона будут объявлены через два дня после завершения периода приема заявок.
Фото: Торги России
