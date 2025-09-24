Новости
В Шахтах на складе разгорелся крупный пожар

В Шахтах на складе разгорелся крупный пожар. Происшествие случилось 24 сентября на предприятии «Авангард».

Местные жители заметили густой дым около 15:30. Горожане говорят, что огнем охватило склад ваты. По фото видно, что пламя заполнило все помещение. Пожар стремительно распространился по каркасу строения.

В редакции «КВУ» уточнили, что в соседнем с горящим складом цеху не проводилась эвакуация. И люди продолжали работать.

На текущий момент на месте находятся спасатели. Пожару присвоен второй ранг.

- В тушении задействованы 57 пожарных и 19 единиц техники, - сообщили в донском ГУ МЧС.


В ведомстве рассказали, что спустя час специалистам удалось локализовать огонь. Его распространение остановили на площади 800 квадратных метров.
Фото: КВУ
